Kermis in Zevenaar gaat tóch door: inclusief ingang, uitgang en looproutes

Vanwege corona ziet de kermis er dit jaar wel iets anders uit. Zo is er een aparte ingang en een uitgang. Op het terrein zijn looproutes aangegeven. Zowel in de attractie als in de wachtrij moet voldoende afstand mogelijk zijn; de exploitanten moeten daarvoor zorgen. De gemeente zet BOA’s in om toezicht te houden.

Eigenlijk afgelast

Eigenlijk was de Zevenaarse kermis dit jaar afgelast. Maar nadat het kabinet woensdag verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigde, besloot Zevenaar om de kermis alsnog door te laten gaan. De kermis is van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli.

Veilig inrichten kermisterrein

‘De gemeente en de exploitanten trekken gezamenlijk op als het gaat om het veilig inrichten van het terrein’, meldt Zevenaar in een persbericht. Het kermisterrein bij de Doesburgseweg biedt daarvoor voldoende ruimte, denkt de gemeente.

Coronamaatregelen

Zevenaar gaat er vanuit dat iedereen bereid is om zich aan de regels te houden en er zo samen een mooi evenement van te maken. Burgemeester Lucien van Riswijk geeft in het persbericht aan dat het naleven van de maatregelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente, de exploitanten én van de bezoekers. De gemeente monitort goed hoe de kermis verloopt en houdt zich het recht voor om in te grijpen als blijkt dat het te druk wordt of als bezoekers zich niet aan de regels houden.

Minder uitbundige kermis

Omdat de voorbereidingstijd nog maar kort is, is de kermis dit jaar wat soberder dan andere jaren. Zo is er geen ‘meet and greet’ met een mascotte, geen loterij en geen afsluitend vuurwerk. ‘Wel kunnen de liefhebbers van kermisattracties naar hartenlust een ritje maken in hun favoriete attractie’, belooft de gemeente.