Keurmerkloze boer Jeroen Stuyt uit Herwen houdt zijn varkens gelukkig: ‘Maar ze eindigen wel in het slachthuis’

Carnaval in Pannerden is echt een Pannerdens feestje

13:12 PANNERDEN- Met je vrienden in de prinsenraad, zoiets zie je volgens Prins Bart de Tweede alleen in Pannerden. De wagenbouwer in hart en nieren heeft menig carnaval meegemaakt, maar zwaait nu de scepter in het land van woater en wiend.