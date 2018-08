Kinderboek Nijntje komt uit in het Liemers: Opa en oma Pluus

Brug over de Oude Rijn in Lobith moet eruit vanwege betonrot

12 augustus LOBITH/ELTEN- De brug over de Oude Rijn aan de Eltenseweg in Lobith moet eruit. Bij de brugverbinding op de grens met Duitsland is in februari betonrot geconstateerd. Waar destijds werd gesproken over vijf jaar, blijkt uit nader onderzoek dat de staat van de brug dermate slecht is dat hij sneller vervangen dient te worden.