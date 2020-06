Koningin Máxima krijgt eerste Liemerse ‘spaarpas’ voor meer muziek in de klas

Ook Bert Frölich, directeur van Kunstwerk! en ambassadeur van Méér Muziek in de Klas in de Liemers, was aanwezig. Frölich is sinds drie jaar bezig met het vinden van een nieuwe geldstroom voor muziekonderwijs op school en de verbinding daarvoor met de lokale ondernemers.



De online bijeenkomst waar Máxima symbolisch de eerste Zevenaarse spaarpas krijgt, is onder de naam Muziekonderwijs in Gelderland donderdag 18 juni om 16 uur te zien op de YouTube-pagina van Méér Muziek in de Klas.