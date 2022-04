Koningsdag barst los voor Liemerse kinderen; In Lathum pakken ze uit voor de jubileumeditie

LOBITH - Versierde fietsen, rommelmarkten en attracties moeten van deze koningsdag weer een groot feest maken voor Liemerse kinderen. In Lathum is het extra feest, want de lokale oranjestichting bestaat 20 jaar.

En daar zijn ze zelf best trots op. ,,We trekken de kar sinds de coronacrisis met z'n drieën, maar kunnen gelukkig een beroep doen op heel veel vrijwilligers”, zegt Nataschja Künne van Stichting Oranje Boven Lathum. Ze is trots dat haar dorpsgenoten zich zo inzetten voor het feest. ,,Zeker omdat de basisschool in het dorp ook al is gesloten. Het is belangrijk dat niet alles uit Lathum wordt opgezegd of sluit.”

Om zoveel mogelijk bezoekers te trekken, pakt de stichting groot uit. Naast diverse attracties als een stormbaan en klittenbandwand keert ook de fair weer terug. ,,Dat werd van oudsher wel georganiseerd, maar wegens een gebrek aan animo is de markt al een aantal jaar niet gehouden. Voor dit jaar hebben we tien marktkramen die tussen 10.00 en 13.00 uur te bezoeken zijn”, vertelt Künne.

Geen Koningsdag in Lobith en Tolkamer

Waar de vrijwilligers van Stichting Oranje Boven Lathum zich al jarenlang inzetten voor het oranjefeest, heeft het comité uit Lobith en Tolkamer grote problemen. In de dorpen blijft het stil tijdens de Koningsdagviering.

‘Helaas is het ons neit gelukt om dit jaar een Koningsdagviering en de optocht te organiseren’, laat het bestuur van Oranje Comité Lobith-Tolkamer weten hun Facebookpagina. Zij dragen ook direct de organisatie over aan schuttersgilde Excelsior in Lobith. Vanaf volgend jaar zijn zij verantwoordelijk voor de festiviteiten op koningsdag.

‘Jammer genoeg was het voor dit jaar niet meer mogelijk dat zij het gingen organiseren’, aldus het huidige bestuur. In beide dorpen is al jaren een fietsoptocht voor kinderen. Ook was er lange tijd een rommelmarkt.

Elders in de Liemers is men wel in de feeststemming. In bijna iedere kern is op 26 of 27 april iets te beleven. Het merendeel van de activiteiten richten zich op kinderen, zoals de fietsoptochten in Spijk, Herwen, Aerdt en Angerlo. Daarnaast zijn in Zevenaar, Duiven en Didam optredens in het centrum van de kernen.