Koningskandidaten in Herwen stonden te popelen na drie jaar zonder schuttersfeest

column diana van houten Op de middelbare school van onze tienerja­ren leek alles veranderd, maar eigenlijk ook helemaal niks

Eén van de leuke dingen aan het samenzijn met iemand met wie je je middelbare schooltijd hebt doorgebracht, is de voortdurende stroom aan gezamenlijke herinneringen die ineens weer boven komen. ,,Weet je nog dat J. in de klas een gummetje met twee ijzerdraadjes in het stopcontact stopte? En dat de leraar Frans hem in het Frans vervloekte?” En in de supermarkt stoot ik hem aan: ,,Herinner je je M. nog? Dat is haar moeder.”

22 augustus