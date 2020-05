Krista (44) haalt soms kattenkwaad uit: ‘Leuk om beetje kind te blijven’

Naam: Krista Fleming (44)

Woonplaats: Lathum

Functie: weerbaarheidstrainer en ex- kickbokswereldkampioene

Huisgenoot: Marc en zoontje Roann



Zijn uw weekenden sinds de coronacrisis veranderd?

,,Eigenlijk niet. Ik sportte toch al veel buiten, skaten of schaduwboksen. En verder ben ik veel samen met mijn twee mannen.’’



Twee mannen?

,,Mijn vriend Marc en zoontje Roann, met wie ik mijn vrije tijd het liefst spendeer. We gaan veel naar buiten, de bossen in. Lekker bewegen en avonturen beleven. Laatst zagen we hertjes, wilde paarden en zwijnen.’’



Wat maakt buiten zijn zo leuk?

,,Buiten voel ik me onbegrensd en vrij. Als kind al zocht ik uitdagingen. Ik klom graag in bomen. Dat doe ik nog steeds. Ik ben 44, maar eigenlijk is er weinig veranderd. Buitenspelen is gezond. Niet alleen het bewegen. Het speelse doet je geest goed.’’ Lacht: ,,Wat ook onveranderd is: ik kan nog steeds niet tegen mijn verlies.’’