Kunstwerk moet veelal onderbelichte Romeinse geschiedenis van Herwen tot leven brengen

Schutters­sei­zoen in Ooy geopend met ‘beregezel­li­ge’ feestavond: ‘Zoveel energie in de zaal, geweldig’

OOY - Het schuttersseizoen in de Liemers is zaterdag geopend met een 'grandioze’ feestavond in Ooy. ,,Echt geweldig, iedereen had er na twee jaar stilzitten weer enorm veel zin in".

17 april