Laagterecord Rijn bij Lobith: 6,81 meter

video Bierpul­schui­ven, dat is nog een hele uitdaging

26 augustus OOY - Het is een jaarlijkse traditie van muziekvereniging Crescendo: het bierpul schuiven. Zondag vlogen de glazen weer over de lange tafels, in een decor van mannen in lederhose en vrouwen in dirndl. Meer dan dertig ploegen deden er mee in een uitgelaten sfeer.