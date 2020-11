Laatste panden voor aanleg A15 gaan plat: kerkuil en steenmarter hielden sloop tegen

Zevenaar krabbelt op na twee ‘huwelijken’: ‘Fusie met Angerlo was leerproces’

26 oktober ZEVENAAR - Na de herindeling met Angerlo in 2005 belandde Zevenaar in een personele en bestuurlijke crisis. De fusie met Rijnwaarden in 2018, vergde veel van de gemeentelijke organisatie. Hoe gaat het nu in het ‘nieuwe’ Zevenaar?