Lachgas blijft legaal in de Liemers: lokaal verbod ‘niet noodzakelijk’

Alleen in Zevenaar is het gebruik van lachgas een bekend fenomeen, zegt burgemeester Luciën van Riswijk. ,,Er zijn momenten en locaties bekend waar lachgas wordt gebruikt. Dit is vooral in de uitgaansgebieden’’, zegt Van Riswijk. ,,Op uitgaansavonden wordt het veel gebruikt, dat weten we door het aantal patronen en ballonnen dat we vinden. Maar doordat het een legaal product is, hebben we geen volledig beeld.’’