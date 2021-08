‘Lakse’ militair vergat envelop met geheime info op luchthaven in Mali

Weken uit de lucht

De volgende ochtend werd de tas door defensie teruggevonden in een voor iedereen toegankelijke ruimte. Omdat de tas slecht was afgesloten, kon niet uitgesloten worden dat derden de decoder en geheime stukken hadden gevonden en benut. Voor de zekerheid werd daarop besloten de internationaal gebruikte militaire decoder wereldwijd twee weken lang uit de lucht te halen.

Eenvoudige cryptobeheerder

De officier van justitie eiste tegen de adjudant zestig uur werkstraf wegens ernstige nalatigheid. De raadsvrouw van de verdachte speelde in een betoog van een uur de bal door naar de meerderen van de adjudant. De leidinggevenden hadden volgens haar vanuit hun kennis en verantwoording een ‘eenvoudige cryptobeheerder’ nooit zoveel verantwoordelijkheid mogen geven.



Volgens haar schrijven de militaire richtlijnen zelfs voor dat de cryptodecoder en de wachtwoorden nooit op dezelfde vlucht naar Nederland vervoerd hadden mogen worden. ,,Uit verhoren is mij gebleken dat er bij leidinggevenden veel onduidelijkheid bestaat over de vraag waar precies de verantwoordelijkheden liggen. Volgens mij in ieder geval niet bij iemand als mijn cliënt, die niet eerder een vergelijkbaar transport heeft moeten uitvoeren.”



Omdat de officier van justitie het enigszins eens was met de raadsvrouw stelde hij daarop zijn strafeis bij naar veertig uur taakstraf.



Uitspraak over twee weken.