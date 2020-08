Lars (21) uit Babberich is eindelijk herenigd met zijn buitenlandse liefde

Kitty maakt prijswin­nen­de chocolade in Lobith: ‘Dit is mijn droom’

31 juli LOBITH/HILVERSUM - ‘Hands Off My Chocolate’ heet het chocoladebedrijf van Kitty Smeeten uit Lobith. Het merk won een FoodAward en is inmiddels in tien landen te koop. Van Zuid-Korea, Amerika en Rusland tot België en Duitsland. ,,Dit is mijn droom.”