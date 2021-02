Lars (4) - muts op, gele regenlaarsjes aan - geniet van het hoge water in Tolkamer: ‘Jááá’

Verenigin­gen snakken naar einde van crisis: ‘Er zijn gildes die op sterven na dood zijn’

1 februari DUIVEN - Hoe lang houden de leden het nog vol? Dat is een vraag die vele verenigingen in de Liemers bezighoudt. Zo ook schuttersgilde Onderling Genoegen in Duiven, Scouting Rijnwaarden en het Muziekcorps der Voormalige Schutterij in Doesburg. ,,De aanwas blijft nu uit.”