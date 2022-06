LB-raadslid Glen Stokman stapt over naar VVD Zevenaar: ‘Al snel duidelijk dat het een ras-liberaal is’

ZEVENAAR - Het Zevenaarse raadslid Glen Stokman stapt enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen over van Lokaal Belang (LB) naar de lokale VVD. Het is de tweede LB-vertrekker in amper 4 maanden tijd . De partij heeft nog vijf van de zeven zetels over.

,,Voor ik begon als raadslid was ik al liberaal, maar ik wilde in de lokale politiek niet landelijk uitgesproken zijn. Ik had verwacht dat een lokale partij dus een betere match voor mij zou zijn. Gezien de verschillende karakters en gedachten binnen Lokaal Belang ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beter tot mijn recht kom bij een liberale partij”, aldus Stokman over zijn overgang.

In goede overeenstemming

LB-raadslid Afra Ilhan noemt het vertrek van Stokman enorm rot. ,,Maar hoe zuur het ook is, het moet gewoon kunnen. We merkten aan hem dat hij niet helemaal op zijn plaats zat. Deze situatie is openlijk besproken binnen de partij. Van wrok is dan ook geen enkele sprake.”

Quote Toen hij begon zei ik al direct dat hij bij de verkeerde partij was aangeslo­ten. Het werd al snel duidelijk dat Glen een ‘ras-liberaal’ is Peter Vos, Fractievoorzitter VVD Zevenaar

Ook VVD-fractievoorzitter Peter Vos erkent dat de overgang in goed overleg is gebeurd. ,,Deze extra zetel is leuk voor ons, maar dat was niet het doel. We vinden het fijn dat alles in goede overeenstemming is gebeurd en de zetel in de coalitie blijft”, aldus Vos. Hij wil van zetelroof niets weten: ,,Daar is absoluut geen sprake van. We hebben niet aan Glen getrokken. Dit kwam vanuit hem en is in samenspraak geregeld met Lokaal Belang.”

Vos is wel blij met Stokman in zijn stal. ,,Toen hij begon zei ik al direct dat hij bij de verkeerde partij was aangesloten. Het werd al snel duidelijk dat Glen een ‘ras-liberaal’ is. Wij hopen dat hij bij ons meer op z'n plek is qua politieke voorkeur.”