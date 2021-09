Leerlingen Liemers College luisteren ademloos naar Splinter Chabot, ook wanneer de kost zwaar wordt

Chabot bezoekt de school op uitnodiging van de afdeling Nederlands. Die wilde hem al maandenlang spreken over zijn succesvolle debuutroman. In de zaal zitten ruim honderd leerlingen én oud-leerlingen klaar om hem het hemd van het lijf te vragen.



De schrijver krijgt een uur lang vragen op hem afgevuurd. Over zichzelf, zijn deelname aan Wie is de mol? en over Confettiregen. Koffie of thee, Chef’s Special of Lakshmi? Geen enkele keer houdt Chabot zijn antwoorden kort, tot hilariteit van de leerlingen en zichzelf. Chabot is op zijn gemak en neemt alle tijd.



Sommige leerlingen durven daardoor de diepte in te gaan en vragen de schrijver, zelf homoseksueel, naar tips voor een coming out. ,,Doe het op een manier die bij je past, een beetje bij beetje mag ook”, benadrukt hij.



,,Wanneer je bang bent om het gesprek aan te gaan, schrijf een brief! Dan kan je goed nadenken over wat je precies wil vertellen.” Zijn antwoorden doen enkele leerlingen zichtbaar goed.



Tekst gaat verder onder de video