Lenie (67) leeft zich uit met ‘knutselen voor volwassenen’: winkeltje met kassa en piepklein opschrijfboekje

Saskia en zoon Mitchell blijven hele dag op het terras: ‘Dit is even een geluksmo­ment­je na een rotjaar’

28 april ZEVENAAR - Even voor twaalven zitten Saskia Torlentino en haar zoon Mitchell woensdag op het terras van Grand Café Zeven aan de Markt in Zevenaar. Ze stonden te popelen. ,,Hier waren we aan toe. Echt. Op het moment dat we de stad in kwamen, kregen we een gevoel van vrijheid. We zijn geen mensen om opgesloten te zitten.”