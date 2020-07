Lessen van corona: contact via beeldscherm werkt dus óók goed tegen eenzaamheid

Een blijvertje: huisarts Edwin Brugman uit Zevenaar regelde in coronatijd zo’n 25 tablets die hij uitleende aan met name ouderen die even wat meer zorg en aandacht nodig hadden. ,,Daardoor is het contact veel gemakkelijker, daar gaan we mee door.’’



Als op Brugman íets indruk heeft gemaakt tijdens de voorbije coronamaanden, is het de eenzaamheid van ouderen. ,,Dat vond ik echt schrijnend, dat is mijn meest negatieve ervaring.’’ Dankzij de iPad kon hij daar iets aan doen, en patiënten beter en frequenter in de gaten houden.



En ja, er zijn patiënten in zijn praktijk geweest die corona hadden. En ja, er zijn er ook twee aan overleden. ,,Maar van de mensen had ik verwacht dat ze dit jaar toch al wel zouden komen te overlijden.’’