Lezers verwachten niet veel van druktemeter voor A12 en komen met deze alternatieven

Files op de A12 helemaal terug: het is bijna net zo druk als in 2019 en niets lijkt te helpen

De coronaperiode zorgde twee jaar lang voor enige verlichting, maar nu het thuiswerkadvies is vervallen zijn de files op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens in no time teruggekeerd. ,,Het is in deze regio lastiger thuiswerken.”

2 april