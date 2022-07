Liander zet werkzaamheden door en laat Zevenaarse wijk ochtend zonder stroom zitten, ondanks de hitte

Bom uit Tweede Wereldoor­log tot ontplof­fing gebracht in weiland bij grensstad Emmerik

EMMERIK - In een weiland bij de Duitse grensstad Emmerik is deze week een 125 kilo zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt door de explosievenopruimingsdienst. Het is de tweede bom die in korte tijd is gevonden.

