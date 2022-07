Liander zet Zevenaarse wijk in de hitte zonder stroom, maar blaast in Westervoort klus door hitte af

Medewerkers van Liander zijn dinsdagochtend om half acht gewoon begonnen met onderhoudswerkzaamheden in het middenspanningsstation aan de straat Horlepijp in de Zevenaarse wijk. Ze maakten onder meer de transformator schoon en plaatsten nieuwe zekeringen. Om kwart voor negen werd in de wijk de spanning van het elektriciteitsnet gehaald. Dit duurde tot ongeveer half een.

Een buurtbewoner had vanwege de hitte om uitstel gevraagd

Een buurtbewoner had vanwege de hitte om uitstel gevraagd van de werkzaamheden. Koelkasten en airco's zouden immers uit moeten vallen. Volgens zijn zeggen werd zijn verzoek door de afdeling klantenservice op arrogante wijze van de hand gewezen. De klus moest doorgaan.

Opvallend is dat verzet van buurtbewoners tegen werkzaamheden in Westervoort wel tot succes heeft geleid. Daar zou Liander onderhoudswerk verrichten aan een installatie in de wijk Hoogeind, maar heeft daar met het oog op de hitte vanaf gezien.

Liander heeft bij hitte geen eenduidig beleid

Een woordvoerder van Liander erkent dat bij haar bedrijf bij hitte geen sprake is van een eenduidig beleid. ,,In het algemeen laten we werkzaamheden altijd doorgaan. Het is immers belangrijk dat we onze installaties in orde houden. Anders krijgen we straks een ongeplande storing en dat is nog veel erger.”

Hitte is doorgaans alleen een reden voor uitstel als er iemand in een wijk aan de zuurstof ligt of als er een lijk ligt opgebaard. Dan kan elektriciteit immers niet gemist worden. ,,In Westervoort was hier geen sprake van, maar toch is het werk vanwege de hitte door de betrokkenen afgeblazen. Een verklaring daarvoor kan ik niet geven."