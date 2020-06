Lichaam gevonden bij plas Giesbeek: mogelijk van één van de twee vermiste mannen

Duikteam zoekt met hond verder naar al dagen vermiste Duitser (21) in Rhederlaag

29 juni LATHUM - Een duikteam van de politie gaat vandaag (maandag) verder met het zoeken naar de 21-jarige Duitser die sinds vrijdagavond vermist is in het water van Rhederlaag. Daarbij wordt een speurhond ingezet die is getraind in het herkennen van menselijke geur.