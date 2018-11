Liemers blijft trouw aan Zwarte Piet: ‘de kleur van de piet is hier geen issue’

LIEMERS - De pieten in de Liemers blijven zwart en bruin tijdens de aankomende Sinterklaasintochten. De comités uit de regio houden vast aan de traditie en zullen de komende tijd niet van mening veranderen. Het is een discussie die vooral in de media en in de randstad speelt, maar roetveegpieten zijn hier niet nodig, vinden Sinterklaascomités in de Liemers.

,,Wij doen niet mee met deze onzin.’’ Ronald Straatman van het Sinterklaascomité in Zevenaar heeft niets met de roetveegpiet. ,,De kleur van de piet is hier geen issue, dus hij kan gewoon traditioneel blijven.’’ Ook een lid van de Sinterclub in Duiven herkent zich hierin. ,,De harde kern heeft aangegeven geen roetveegpiet te willen.’’ De club verzorgt intochten en huisbezoeken in het hele land. Van de 150 aanvragen was er maar een waar de klant pleitte voor de roetveegpiet. ,,Het is ook niet de oplossing, je jaagt er alleen mensen mee in het harnas.’’

Herkenbaarheid

Een van de redenen om Piet zwart te houden is de herkenbaarheid. In kleine gemeenschappen worden de Pieten vaak gespeeld door ouders, leerkrachten of buren. Ze worden te snel herkend als ze met roetvegen worden geschminkt. Dit probleem speelt ook in Doesburg. ,,Het is een heet hangijzer’’, meldt Han Snijder van het Sinterklaascomité. ,,Iedereen kent iedereen en de Pieten gebruiken dit juist om de kinderen met hun eigen naam te benaderen.’’ Om deze reden maakt Doesburg al jaren gebruik van dezelfde Sint en Pieten. ,,Rouleren met andere plaatsen heeft geen zin. Kinderen komen veel in contact met de Pieten en dan zou het een anoniem toneelstukje worden. Om dit te voorkomen moeten ze dus zwart blijven.’’

Traditie