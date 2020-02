Liemers krijgt langste overdekte fietsbrug ter wereld: ‘Fietsen onder de snelweg, dat is uniek’

Verdachten enorme drugspro­duc­tie Arnhem en Zevenaar blijven vast

6 februari ARNHEM/ ZEVENAAR - De vier verdachten uit Arnhem en Zevenaar in wier drie huizen eind oktober honderden kilo’s drugs, grondstoffen en productiemiddelen voor xtc lagen, worden samen vervolgd voor het bezit van al die drugs. En ook voor hele productieproces dat zich in hun panden afspeelde aan de Tolsingel in Zevenaar, de Stadhoudersstraat in Arnhem en de Zuidelijke Parallelweg in Arnhem.