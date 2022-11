Liemers Museum doet schilderijen van kunstenares Helen Sieger in verkoop

Vuilstort Lobith dicht voor betaald afval; bewoners eiland moeten met puin en oude banken naar Zevenaar

LOBITH - De vuilstort aan de Halve Maan in Lobith gaat dicht voor het inleveren van betaald afval. Inwoners van het Gelders Eiland moeten binnenkort naar Zevenaar of ’s-Heerenberg met hun bouwpuin, oude banken of ander vuil.

13 november