Liemerse winkeliers allesbehalve gered met winkelen op afspraak: ‘Druppel op gloeiende plaat’

Winkelen op afspraak is een versoepeling van de coronabeperkingen, waardoor er per 3 maart iets meer licht en lucht voor ondernemers moet ontstaan. Een rondgang door de regio leert dat ondernemers er verschillend mee omgaan.

,,Dat is logisch”, schetst Frans Ewes, eigenaar van Lamarique Mode in Zevenaar. ,,Een kapper weet hoe lang hij gemiddeld bezig is, maar bij ons maakt het qua tijdsbesteding nogal uit of je een jack of een heel nieuwe garderobe komt kopen.”

Ewes is niet onverdeeld gelukkig met de aangekondigde regeling. ,,Tijdens de eerste lockdown in 2020 werd het aantal bezoekers per vierkante meter berekend. Toen mocht ik veertig man tegelijk in de zaak hebben. Nu zijn dat er maar twee, terwijl ze iets verderop bij Kruidvat en de supermarkt over elkaar heen vallen.”

Grote klus

Collega-ondernemer Brigitte Derksen runt een schoenhandel met haar zus Irma in Duiven. ,,Ik zie dit als een stap in de goede richting”, reageert ze. ,,Het is echter best een heel grote klus om dit goed te regelen.”

Tientallen klanten kunnen de Derksen-zusters sowieso niet ontvangen volgens de nieuwe regel. ,,Ik blijf positief, maar wij zijn gemiddeld drie kwartier tot een uur met een klant bezig. Hoe je dat nu doet als er twee ouders met hun kinderen schoenen willen komen passen? Spontaan binnenlopen is er zeker niet bij, hoe graag we ook omzet willen maken.”

Geen SD-kaartje verkopen

Als essentiële winkel is Dr. Phone in Westervoort niet dicht geweest. ,,Maar ergens is het raar dat iemand wel zijn telefoon mag komen brengen voor reparatie en hem later ook weer op mag halen, maar dat een SD-kaartje verkopen lange tijd niet mocht. De kapotte telefoon levert twee contactmomenten op, de SD-kaart daarentegen maar één”, meent eigenaar Farid Khalil.

Toch ziet hij de nieuwe regel als een goede stap wegens een aanzuigende werking. ,,Ik denk dat hier in het winkelcentrum meer mensen zullen komen. Zij zien dan ook weer meer andere winkels waar ze een afspraak kunnen maken.”

Geen idee hoe het gaat



,,Het klinkt mooi, maar ik weet eigenlijk niet wat ik er mee aan moet”, stelt Jan Kuiper, eigenaar van de Bruna-zaak in Didam. ,,Ik ben ook een postpunt, dus wij zijn helemaal niet dicht geweest. Alleen mijn andere handel mocht ik niet verkopen. Er kwamen best veel mensen bij mij in de winkel voor de post. Nu we op afspraak mogen winkelen, mogen er maar twee mensen tegelijk in de winkel. Geen idee hoe dat gaat en wat de regels voor essentiële winkels als postpunten nu zijn.”

Op afspraak winkelen is ook voor Kuiper slechts een doekje voor het bloeden. ,,Het is rampzalig. Deze verandering is ook echt niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.”