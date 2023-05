Lobiths schuttersleven als bouwsteen voor visie op volkscultuur; staatssecretaris komt kijken op kermis

oproep Nooit meer een betaling via acceptgiro: gaat u het missen?

Vanaf 1 juni stoppen alle betalingen die per acceptgiro worden gedaan. Het is niet meer rendabel, zo stelt het bedrijf achter de betalingen. Deze krant zoekt lezers die maar moeilijk afscheid kunnen nemen van het betaalmiddel of hierdoor in de problemen dreigen te komen.