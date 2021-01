Lobithse vrienden Regi en Koen lanceren eigen shotdrankje: gifgroen en mierzoet

Automobi­list rijdt fietser aan op rotonde in Zevenaar: slachtof­fer naar ziekenhuis

31 december ZEVENAAR - Een fietser is deze donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist op de rontonde Wilhelminalaan-Arnhemseweg in Zevenaar. Mogelijk heeft de bestuurder van de auto de fietser niet of te laat gezien bij het oprijden.