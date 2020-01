Logistieke sector vreest extra files op snelweg A12: ‘Rijbaan minder, maar niet minder verkeer’

VIDEO en UPDATE Hond zat vast, brandweer ontdekt groot visnet in Putmans­krib bij Herwen na grote paniek

22 januari HERWEN - De brandweer is uitgerukt op het water van de Putmanskrib in Herwen nadat een hond bijna verdronken was. Via 112 kwam de melding binnen dat een hond te water zou zijn geraakt en er niet meer uit kon komen.