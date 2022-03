Lokaal Belang blijft alleenheerser in Zevenaar, maar nieuwe coalitie staat nog lang niet vast

De twee partijen vormden de afgelopen vier jaar een groot machtsblok. Lokaal Belang was met tien zetels de reus in het gezelschap. Kleine kanttekening: de partij verloor er in januari vier zetels, toen vier raadsleden én twee wethouders opstapten en de partij WijZZ oprichtten. Het CDA had zeven zetels.



Beide partijen zijn nog steeds de grote twee, maar leveren beide drie zetels in en dat is fors. Samen houden ze nog elf zetels over. Als beide partijen samen verder gaan, moet er daarom minimaal één partij bij: Zevenaar heeft 27 zetels in totaal. Een coalitie heeft dus minimaal veertien zetels nodig om een meerderheid te hebben in de raad.