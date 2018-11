Loslopende schapen hinderen verkeer op A12, verkeer moet tijdelijk over één rijstrook

Wéér gedoe met lesroos­ters Liemers College

15 november DIDAM/ ZEVENAAR - Het Liemers College blijft worstelen met de lesroosters voor de bovenbouw. Sinds een paar weken zijn de lesroosters die in het begin van het jaar voor een grote chaos zorgden compleet omgegooid, maar het nieuwe rooster zorgt óók weer voor veel onvrede. Leerlingen klagen over het feit dat ze ineens veel nieuwe docenten hebben, dat de behandeling van de lesstof daardoor in de knel komt, dat ze nog steeds veel tussenuren hebben en met totaal andere leerlingen in de klas zitten. Tien tussenuren per week is geen uitzondering.