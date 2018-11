Luciën van Riswijk nieuwe burgemeester van Zevenaar

Boksring en fitnessap­pa­ra­tuur van failliete sport­school geveild

6 november ZEVENAAR - De fitnessapparatuur van het in september failliet verklaarde Cordia Sportsworld in Zevenaar wordt online geveild. Onlineveilingmeester.nl organiseert twee momenten waarbij de complete inventaris onder de virtuele hamer gaat. Zaterdag 10 november van 11.00 tot 13.00 uur is de kijkdag in het pand aan de Einsteinstraat 6A. De online veilingen sluiten dinsdag 13 en woensdag 14 november.