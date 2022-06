Magneetvisser betreurt uit de hand gelopen grap over ‘eeuwenoud’ zwaard: ‘Wilde zijn reputatie niet schaden’

Aantal zonnepane­len stijgt explosief: Montfer­land is beste jongetje van de klas, Doesburg blijft achter

DIDAM - Op 4799 daken in Montferland, bijna een derde van álle daken in de gemeente, liggen zonnepanelen. Daarmee is Montferland relatief gezien het beste jongetje van de klas in deze regio. Zelfs op provinciaal niveau behoort de gemeente tot de top.

18 juni