Makers hebben geld nodig om documentaire af te maken over omgekomen Britse piloot bij Herwen

‘Vijf keer is vliegrecht’; oorlogsmo­nu­ment Herwen is met ‘groot kippenvel­mo­ment’ eindelijk onthuld

HERWEN - Het was even wachten, maar het oorlogsmonument bij Herwen is officieus onthuld. Onder toeziend oog van tientallen belangstellenden raasde een Spitfire over het monument.

7 oktober