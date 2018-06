Man (39) in levensgevaar na zware crash op A12, tieners gewond

video Gewond drietal op de vlucht na zware crash auto op afrit A12

7:44 ZEVENAAR - Bij de op- en afrit van de snelweg A12 in Zevenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeluk gebeurd. Drie slachtoffers sloegen op de vlucht en werden later gevonden in een weiland. Het ongeval werd rond 02.15 uur gemeld. Bij het voertuig was niemand meer te bekennen.