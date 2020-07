Man (39) op A12 opgepakt vanwege mensensmokkel twee Afrikanen

Van de twee mannen uit Burkina Faso, een land in het westen van Afrika, werd geen officiële documentatie aangetroffen. Daardoor rees het vermoeden dat er sprake was van mensensmokkel. Vervolgens is de 39-jarige man aangehouden.



De mannen uit Burkina Faso, van 38 en 40 jaar oud, gaan het vreemdelingentraject in. Hierbij wordt bekeken of de mannen recht hebben om in Nederland te blijven. Zo niet, dan moeten zij terugkeren naar hun moederland.



Op de A12 bij Zevenaar worden vaker verdachten van mensensmokkel gesnapt. Zo werd twee weken geleden nog een 36-jarige man uit Den Haag opgepakt die een 18-jarige vreemdeling Nederland in wilde smokkelen.