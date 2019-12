Man (42) uit Lobith misbruikte dochtertje langdurig: drie jaar cel

Aantal uitkerin­gen naar recordlaag­te in de Liemers

7:00 ZEVENAAR/DUIVEN - De daling van het aantal WW-uitkeringen in de Liemers is de afgelopen maanden naar een recordlaagte gedaald. Op dit moment ontvangen ‘slechts’ 1740 mensen zo'n uitkering in de vijf Liemerse gemeenten. Het laagste aantal in de afgelopen tien jaar.