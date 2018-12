Man (46) uit Zevenaar vrijgesproken van ontploffing die nichtje verwondde

Top 2000: de Liemers houdt van de Oosterbu­ren en Normaal

24 december ZEVENAAR - Duitse muziek is populair in de Liemers. Artiesten als Matthias Reim, Herbert Gronemeyer en Helene Fischer scoren in de regio veel hoger dan elders in het land. Zou het komen omdat vanuit de Liemers veel contact is met onze oosterburen?