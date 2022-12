Man (76) uit Lathum raakt ernstig gewond tijdens wandeling met hond; Ziekenhuis en familie slaan alarm vanwege ‘rare verwondingen’

updateLATHUM - Een 76-jarige man uit Lathum raakte ernstig gewond tijdens het uitlaten van zijn hond. De politie houdt rekening met mishandeling, nadat in het ziekenhuis twijfels waren over de toedracht van de verwondingen.

De man liet op 3 december zijn hond uit, maar raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd. Hij is strompelend weer thuisgekomen, meldt wijkagent Florus Noppen.

Toch blijft het een mysterie wat de man is overkomen. ,,Is hij gevallen of is hij misschien mishandeld?”, vraagt de wijkagent zich af. ,,In eerste instantie werden wij niet ingeschakeld, maar vanuit het ziekenhuis kwam de melding dat het onwaarschijnlijk is dat de verwondingen zijn ontstaan bij een val. Ook zijn familie had twijfels.”

Buurtonderzoek en onderzoek in het huis van het slachtoffer sluiten volgens Noppen uit dat er binnenshuis iets is gebeurd. ,,Op beelden is te zien dat hij terugkeert van de wandeling met flinke verwondingen.”

Politie zoekt getuigen

De politie tast in het duister en is op zoek naar getuigen van het incident. Noppen: ,,Het kan zijn dat hij een stoeprandje heeft geraakt. Maar we willen zaken als een misdrijf kunnen uitsluiten. Ook voor het slachtoffer. Na een ziekenhuisopname van een week is de man weer thuis, maar hij herinnert zich niets meer. Voor hem is het erg belangrijk om dit een plekje te kunnen geven.”

De man had een opvallende rode sportjas met zwarte en witte strepen aan en liep met een golden retriever. Volgens Noppen maakt de man een vast rondje vanaf 't Melkpad via Rivierweg naar Huis te Lathumweg.

,,Misschien heeft iemand hem gezien op deze route óf misschien wel geholpen met opstaan en gedacht ‘dit valt wel mee qua verwondingen.’ Dat zou ons al enorm helpen”, zegt de wijkagent.

Volgens hem is er geen aanwijzing dat de man onder invloed was van drank of drugs.

