Man heeft volgens justitie dochtertjes van 2 en 4 jaar misbruikt; hij nam ontucht op en verspreidde de kinderporno

Liemers kent in 2030 mogelijk 7000 migranten: uitzendbu­reau zoekt nieuwe pensions in Zevenaar

15 januari ZEVENAAR - Uitzendorganisatie Cervo Group uit Nieuw-Dijk wil in en rond Zevenaar meer arbeidsmigranten huisvesten. Naast het migrantenpension voor 64 buitenlandse werknemers op bedrijventerrein Mercurion, dat een jaar geleden in gebruik werd genomen, is Cervo in onderhandeling over de vestiging van nog twee pensions.