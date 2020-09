Man met 40.000 euro in auto aangehouden op A12 bij Zevenaar

De controle werd gedaan door het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT). Tijdens de controle bleek hij ook niet in het bezit van verblijfspapieren en hij had ook geen geldig rijbewijs. De verdachte had geen goede verklaring voor het feit waarom hij met zo veel cash onderweg was en is vervolgens aangehouden. Het geld is in beslag genomen.



De recherche van politie Zevenaar heeft onderzoek gedaan naar de verdachte en de herkomst van het geld. De verdachte heeft een dagvaarding ontvangen en zal zich later moeten verantwoorden bij de rechter.