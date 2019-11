Man met doorgeladen pistool en liters GHB in auto knalt tegen beide vangrails op A12

Volgens de politie sloegen daarbij ‘de vonken er vanaf’.



Agenten die naar de wegpiraat werden gestuurd konden de wagen tot stoppen dwingen ter hoogte van Babberich. De man die achter het stuur zat maakte volgens de politie en verwarde indruk. Uit een speekseltest bleek dat hij drugs had gebruikt.



Bij doorzoeking van zij auto vonden de agenten een doorgeladen pistool en een boksbeugel. Ook stonden er twee jerrycans in die waren gevuld met liters GHB.



Zowel de verboden wapens als de harddrugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De man uit Ede is gearresteerd, zijn rijbewijs is ingenomen. Hij is verhoord en moet op een later moment voor de rechter verschijnen.