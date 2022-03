Man misbruikt jarenlang stiefdochter (6) én haar vriendinnetje en hoort vier jaar cel eisen: ‘Hartverscheurend’

Het misbruik gebeurde over een periode van liefst vier jaar, van 2011 tot 2015, meestal op de donderdagavond, als moeder naar de muziek was. Het meisje werd misbruikt in haar ouderlijk huis in Giesbeek, waar de 50-jarige man destijds bij in woonde.



De verdachte stond dinsdag terecht voor het seksuele misbruik. In de rechtbank erkende hij dat hij zich had vergrepen aan het nog zeer jonge meisje, maar niet vier jaar lang. Volgens hem was het hoogstens een jaar geweest.



De zaak kwam aan het rollen toen een vriendinnetje van het slachtoffer in 2020 vertelde dat zij in 2016 ook was misbruikt door de man. In Doetinchem, waar dat meisje toen woonde, zou hij tijdens een logeerpartijtje ook aan haar vagina hebben gezeten.