Man opgepakt die ‘familielid’ (18) zonder paspoort in auto vervoerde

Tijdens een controle van de auto van de 36-jarige Hagenaar bleek een inzittende niet te beschikken over een geldig reisdocument en een verblijfsrechterlijke status in Nederland.



De Hagenaar verklaarde dat deze jonge man van 18 een familielid was dat bij hem zou gaan verblijven. Daarna is de Hagenaar aangehouden op verdenking van mensensmokkel.



De 18-jarige zou volgens de Koninklijke Marechaussee eerder asiel hebben aangevraagd in Denemarken. Waar hij vandaan komt is niet bekend.



Het onderzoek in Zevenaar loopt nog.