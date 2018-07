Man uit gemeente Zevenaar komt om bij botsing met vrachtwagen in Lochem

Biblio­theek in Zevenaar wordt gezond­heids­cen­trum

17 juli ZEVENAAR - De huidige bibliotheek aan de Hooge Bongert 1 in Zevenaar wordt een gezondheidscentrum. Vorig jaar opende op de eerste etage al Gezondheidscentrum Lentemorgen. Het plan is om uit te breiden aan de Hooge Bongert 3, waar het dienstencentrum is gevestigd.