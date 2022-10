Man uit Spijk aangehouden na vermeende ‘schietpartij’; volgens buurtbewoners zij er vaker problemen

updateSPIJK - Een mannelijke bewoner van de Zandstraat in Spijk is vrijdagmiddag aangehouden voor bedreigingen. De politie kreeg een melding over een mogelijke schietpartij, maar het is onduidelijk of er echt is geschoten.