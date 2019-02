Man uit Zevenaar die tuin en keuken van hospita in brand dreigde te steken naar kliniek

Rieks ten Have benoemd tot Lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau

5 februari ZEVENAAR - Rieks ten Have (81) is dit weekend koninklijk onderscheiden. De oud-docent aardrijkskunde aan het Liemers College in Zevenaar werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ten Have zette zich zijn hele leven in voor de samenleving en probeerde altijd anderen te stimuleren.