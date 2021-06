Man uit Zevenaar voor de rechter voor misbruiken jonge dochters: ‘Ik wil haar verhuren aan de hoogste bieder’

Video/Update A12 bij Zevenaar hele nacht dicht voor bergen vrachtwa­gen die over de vangrail sloeg

11 juni ZEVENAAR - De A12 bij Zevenaar is vrijdagnacht dicht in verband met bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen die volgeladen was met veevoer, is daar vrijdagochtend over de vangrail geslagen. Het voertuig wordt vannacht weggehaald, meldt Rijkswaterstaat.