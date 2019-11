Man uit Zevenaar zit opnieuw aan een kind ‘door geheugenproblemen’

Dat zei zijn advocate gisteren op een proforma-zitting in Arnhem. Ze vroeg de rechtbank de man onder strenge voorwaarden vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak die op 17 januari gepland is. De rechtbank wees het verzoek af.



Het oude feit is van vijftien jaar geleden. De man werd toen veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf plus een therapeutische behandeling. De advocate vindt niet dat er vanuit kan worden gegaan dat de behandeling toen niet succesvol is geweest. Haar cliënt heeft problemen met het geheugen en ze denkt dat dit de reden is dat het weer fout is gegaan.