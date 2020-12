Man van fiets geschopt en zwaar mishandeld in Angerlo

Bedreiging met koksmes in Zevenaar: nog geen arresta­ties verricht

19 november ZEVENAAR- De politie is er nog niet in geslaagd een verdachte te arresteren die vrijdagmiddag 13 november een man met een groot koksmes bedreigde in Zevenaar. Het onderzoek is nog in volle gang laat de politie desgevraagd weten.